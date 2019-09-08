شكرا لقرائتكم جمال محمد على يغيب عن حضور نهائى كأس مصر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

ويغيب جمال محمد على عن حضور مباراة نهائى كأس مصر، مثل باقى أعضاء اتحاد الكرة، لظروف خاصة به، فيما يتواجد أحمد عبد الله ومحمد فضل فى أرض الملعب للوقوف على أخر الاستعدادت التنظيمية للقاء، ومعاونة حسام الزناتى مدير لجنة المسابقات والمكلف بدور المنسق العام للمباراة.

ومن المنتظر وفقا للبروتوكول المعتاد أن يقوم عمرو الجناينى بتسليم كأس البطولة والميداليات مع كبير الياوران، بوجود رئيس كل ناد من الزمالك وبيراميدز.