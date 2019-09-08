شكرا لقرائتكم نهائى كاس مصر .. أصغر مشجع زملكاوى فى مدرجات برج العرب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل التقطت عدسات "سوبركورة" صور لأصغر مشجع زملكاوى قبل مواجهة الأبيض بيراميدز في نهائي كأس مصر المقرر لها في الثامنة مساء اليوم الأحد.

وكانت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم اعلنت اسناد المباراة لطاقم حكام روماني يتكون الطاقم من بيتريسكو رادو ماريان حكم ساحة ويعاونه ادريان رادو وميرسا اوربوليت، ومارشال بيرسان حكما رابعا.

وقام طاقم الحكام الروماني بمعاينة أرضية ملعب برج العرب فور وصولهم استعدادا لإدارة المباراة المرتقبة.



