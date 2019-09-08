شكرا لقرائتكم غدا .. انطلاق معسكرات الحكام للتحضير للموسم الجديد... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنطلق غداً معسكرات حكام الدرجة الأولى أستعدادا للموسم الجديد فى أحد الفنادق فى الفترة من 9 إلى 30 سبتمبر الجارى، وذلك بمشاركة 350 حكما ومساعد من جميع مناطق الجمهورية . قررجمال الغندور رئيس لجنة الحكام الرئيسية باتحاد الكرة اقتصار دخول المعسكرات على حكام الدرجة الأولى الذين اجتازوا اختبارات اللياقة البدنية والقانون . معسكرات الحكام تم تقسيمها على أفواج، مدة الفوج يومان فقط يتخلله تدريبات بدنية وعملية وشرح تعديلات قانون اللعبة .

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