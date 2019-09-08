شكرا لقرائتكم تسيير حافلات لدعم المنتخب السعودي أمام اليمن ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم تسيير حافلات من الدمام إلى المنامة عاصمة البحرين يوم الثلاثاء لدعم المنتخب في مباراته الأولى في التصفيات الآسيوية المزدوجة أمام اليمن. ويلعب المنتخب السعودي في أولى مبارياته أمام اليمن في البحرين ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023. وبحسب إعلان الاتحاد السعودي لكرة القدم فإن تجمع الجماهير سيبدأ في الثانية ظهراً بملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، وتنطلق الحافلات بعدها بساعة على أن تعود إلى الدمام بعد نهاية المباراة مباشرة.

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