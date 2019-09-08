شكرا لقرائتكم اتهام شقيقة كواي بجريمة قتل في كاليفورنيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أشارت تقارير صحافية أميركية إلى أن السلطات وجهت تهمة قتل سيدة مسنة في كاليفورنيا، إلى شقيقة نجم كرة السلة كواهي لينارد المتوج في الموسم الماضي بلقب دوري المحترفين مع تورونتو رابتورز، قبل الانتقال إلى صفوف لوس أنجلوس كليبيرز هذا الصيف.

وأفادت وسائل إعلام أميركية يوم السبت أن كيميشا موناي وليامس متهمة مع شخص آخر، بسرقة وقتل امرأة تبلغ من العمر 84 عاما في منتجع "بيشانغا ريزورت كازينو" في تيماكولا بولاية كاليفورنيا، على بعد نحو 120 كلم جنوب شرق مدينة لوس أنجلوس.

وبحسب التقارير، فموناي وليامس البالغة 35 عاما، هي الشقيقة الكبرى للينارد (28 عاما)، وموقوفة حاليا مع كانديس تاي (39 عاما). ومن المقرر أن تمثل المتهمتان أمام المحكمة في 19 سبتمبر.

ووقعت الجريمة في 31 أغسطس عندما هاجمت المتهمتان المسنة في حمام الكازينو وقامتا بسرقة حقيبة اليد منها، وأفاد تقرير للشرطة أن السيدة عانت من كسر في الجمجمة، وتم نقلها إلى المستشفى حيث توفيت في الرابع من سبتمبر.