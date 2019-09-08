شكرا لقرائتكم اتحاد جدة يعلن إغلاق قضية انتقال دا كوستا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن اتحاد جدة يوم الأحد تلقيه إشعاراً من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإغلاق الشكوى التي تقدم بها نادي إسطنبول باشك شهير التركي ضد النادي بخصوص تأخر سداد الدفعات المستحقة مقابل شراء عقد المغربي مروان داكوستا.

وجاء في بيان النادي الذي صدر يوم الأحد أن الشكوى المقدمة لـ"فيفا" من إسطنبول باشك شهير والمستندة على تأخر سداد الدفعات المستحقة من شراء عقد داكوستا في شهري مارس ويونيو من عام 2019، تم إغلاقها بعد أن تمت تسوية الشكوى وتسديد الدفعات المتأخرة وغرامات التأخير المنصوص عليها في العقد المبرم مع إسطنبول باشك شهير، وبذلك يكون قد تم سداد كامل عقد اللاعب المغربي مروان داكوستا.

ووقع النادي الغربي مع الدولي المغربي في يناير الماضي بعقد يمتد لموسمين ونصف قادماً من صفوف فريق إسطنبول باشك شهير التركي.