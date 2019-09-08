شكرا لقرائتكم غراسيا: قرار إقالتي من واتفورد "غير متوقع" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعرب المدرب الإسباني خافي غراسيا اليوم الأحد ،عن شعوره بالدهشة من قرار إدارة نادي واتفورد الإنجليزي لكرة القدم بإقالته من قيادة الفريق يوم السبت.

وقررت إدارة واتفورد إقالة غراسيا، ليتولى مواطنه كيكي فلوريس المنصب خلفا له، عقب النتائج السيئة للفريق تحت قيادته، حيث يقبع حاليا في مؤخرة ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد نقطة واحدة، بعد مرور أربع مراحل من بدء المسابقة.

واكتفى واتفورد بتحقيق انتصار وحيد خلال مبارياته العشر الأخيرة تحت قيادة غراسيا، غير أن الإسباني أكد أن قرار النادي الإنجليزي كان "مفاجئا وغير متوقع" بالنسبة له.

وأشار غراسيا، في بيان يوم الأحد، إلى أنه قاد واتفورد لتحقيق أفضل مركز في تاريخه ببطولة الدوري، بعدما حصل على المركز الحادي عشر في ترتيب المسابقة في الموسم الماضي، الذي شهد صعوده للمباراة النهائية في بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي.

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أضاف المدرب الإسباني: بعد الإعلان غير المتوقع عن إنهاء عقدي بعد مرور أربع مباريات، أود التعبير عن دهشتي بعدما قدم واتفورد أفضل موسم في تاريخه بالدوري الإنجليزي تحت قيادتي.

وأوضح غراسيا: إنني أحترم هذا القرار وأود أن أؤكد على العلاقة المتميزة التي تربطني بإدارة النادي، والتي لن تتغير رغم رحيلي المفاجئ عن النادي.

وتابع : إنني ممتن لهذا النادي الذي منحني الفرصة لتدريب هذا الفريق الرائع في بطولة الدوري. لقد كانت تجربة مدهشة، وعشت لحظات خاصة للغاية في نهائي كأس إنجلترا.

واختتم غراسيا بيانه: أود أن أشكر كل شخص يعمل في هذا النادي، وجعل حياتي اليومية سهلة للغاية، وأود أن أشكر جماهير الفريق على دعمهم لي منذ اليوم الأول حتى آخر لحظة. سوف أظل عاشقا لهذا النادي للأبد.