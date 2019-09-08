شكرا لقرائتكم لوكلير يتوج بجائزة إيطاليا الكبرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توج تشارلز لوكلير سائق فريق فيراري يوم الأحد بلقب سباق جائزة إيطاليا الكبرى ضمن منافسات بطولة العالم (الجائزة الكبرى) لسباقات سيارات فورمولا-1 .

وتغلب لوكلير على الضغط الهائل من البريطاني لويس هاميلتون سائق فريق مرسيدس ليمنح فيراري أول لقب له في السباق الإيطالي منذ 2010 عندما توج الإسباني فيرناندو ألونسو السائق السابق لفيراري باللقب.

كما منح لوكلير، 21 عاما، فريق فيراري لقبه الثاني فقط في سباقات البطولة هذا الموسم حيث كان لوكلير نفسه فاز بلقب السباق البلجيكي يوم الأحد الماضي والذي كان الأول للفريق في سباقات البطولة منذ 11 شهرا.

وانطلق لوكلير في سباق اليوم من المركز الأول لكن هاميلتون تقدم عليه حتى اللفة 42 من هذا السباق الذي تضمن 53 لفة على مضمار "مونزا" الإيطالي حيث ارتكب هاميلتون خطأ كلفه صدارة السباق.

Advertisements

وكان الصراع بين هاميلتون ولوكلير اشتعل بشكل كبير بعد توقف كليهما في وسط السباق للتزود بالوقود علما بأنهما عادا غلى المضمار في المركزين الرابع والخامس على الترتيب.

واستعاد لوكلير صدارة السباق وتوج باللقب فيما انتزع فالتيري بوتاس السائق الآخر لمرسيدس المركز الثاني من هاميلتون الذي أنهى السباق في المركز الثالث. ورغم احتلاله المركز الثالث، ما زال هاميلتون في صدارة الترتيب العام للبطولة هذا الموسم بفارق 63 نقطة أمام بوتاس فيما تقدم لوكلير على زميله الألماني سيباستيان فيتيل الذي أنهى السباق اليوم في المركز الثالث عشر.

ويحتل لوكلير الآن المركز الرابع في الترتيب العام بفارق ثلاث نقاط فقط خلف الهولندي ماكس فيرستابن سائق فريق ريد بول وبفارق 13 نقطة امام فيتيل الذي تراجع للمركز الخامس. وأفسد فيتيل سباقه في اللفة السادسة عندما تحطم الجناح الأمامي للسيارة إثر احتكاكه بسيارة لانس سترول سائق فريق ريسينغ بوينت. وتعرض فيتيل لعقوبة قدرها عشر ثوان بعد إصلاح سيارته نظرا للعودة إلى المضمار بشكل غير آمن.

وأنهى دانيال ريكاردو ونيكو هالكينبرغ سائقا رينو السباق في المركزين الرابع والخامس على الترتيب وتبعهما ألكسندر ألبون سائق ريد بول وسيرخيو بيريز سائق ريسينغ بوينت وفيرستابن وأنطونيو جيوفينازي سائق ألفار روميو ولاندو نوريس سائق ماكلارين.