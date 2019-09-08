تشكيل الزمالك..مصطفى محمد وشيكابالا وبن شرقي في قيادة الهجوم أمام بيراميدز في نهائي الكأس

الموجز أعلن الصربي ميتشو المدير الفني للزمالك عن تشكيل فريقه في مواجهة بيراميدز في نهائي كأس مصر، في المبارةا التي ستجمع الفريقين على ملعب برج العرب بحضور 20 ألف مشجع، وجاء التشكيل على النحو التالي: حراسة المرمى: محمد عواد. خط الدفاع: النقاز ومحمود علاء ومحمد عبدالغني ومحمد عبدالشافي. Advertisements خط الوسط: طارق حامد وساسي وأشرف بن شرقي وأوباما وشيكابالا. خط الهجوم: مصطفى محمد. وجاءت على مقاعد البدلاء: محمد أبو جبل – عبد الله جمعة – محمد أونجم – عمر السعيد – محمود حمدي الونش – إمام عاشور – خالد بو طيب. فيما تم استبعاد محمد صبحي ومحمد عبدالسلام.

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