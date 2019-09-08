

الموجز أعلن الفرنسي ديسابر المدير الفني لفريق الكره بنادي بيراميدز تشكيل فريقه لمواجهه الزمالك في الثامنه المساء اليوم على ملعب برج العرب بالاسكندريه في نهائي كاس مصر. وجاء التشكيل على النحو التالي حراسة المرمى: أحمد الشناوي Advertisements خط الدفاع: علي جبر وأحمد أيمن منصور ورجب بكار ومحمد حمدي خط الوسط: نبيل عماد دونجا وإبراهيم حسن وعبد الله السعيد وإسلام عيسى وإيريك تراوري خط الهجوم: جون أنطوي الجدير بالذكر أن الزمالك نجح في تخطي عقبة الاتحاد السكندري بالدور نصف النهائي بعد الانتصار بهدف نظيف، فيما انتصر بيراميدز على نظيره بتروجت في الدور نصف النهائي بثنائية بيضاء.

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كانت هذه تفاصيل خبر تشكيل بيراميدز..أنطوي وإبراهيم حسن يقودا الهجوم أمام الزمالك في نهائي كأس مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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