الإتحاد الدولي يغرم الأهلي مليون دولار بسبب البرازيلي هندريك



الموجز

أصدرت لجنة شئون اللاعبين بالاتحاد الدولي لكرة القدم، قرارها في شكوى اللاعب الألماني صاحب الأصول البرازيلية هندريك هلمكه، لاعب الأهلي السابق، بإلزام بطل الدوري المصري بدفع باقي قيمة عقده مع الفريق، والمقدرة ب858.340 ألف دولار، بالإضافة ل135.360 ألف بقية مستحقات، بإجمالي يصل لنحو مليون دولار.

وتعاقد الأهلي مع اللاعب الألماني الجنسية «البرازيلي الأصل» هندريك هيلمكي، 27 عاماً، بداية عام 2015 في صفقة انتقال حر بعد استغناء نادي الاستقلال الإيراني عنه للإصابة التي ألمت به.

وكشف مصدر لـ"الوطن سبورت"، أن "فيفا" أخطر الأهلي بالقرار رسيما، تاركا أمامه فرصة الاستئناف على الحكم الصادر بالمحكمة الرياضية في سويسرا خلال الفترة المقبلة، خاصة وأن الغرامة ذات قيمة مالية كبيرة.

ولد هندريك فرانك هيلمكي في مدينة «فنسن» بغرب ألمانيا بتاريخ 13 يوليو 1987م، بدأ مسيرته الكروية كناشئ في نادي «لينسبيرج» الألماني، ثم انتقل منه إلى نادي «هامبورج» العريق والذي يلعب في دوري «البوندسليجا»، ومنه إلى نادي «كونكورديا»، ثم انتقل إلى نادي «فير»، ومنه إلى نادي «ماشين»، وعاد بعدها إلى ناديه القديم «لينسبرج».

ونشب خلاف بين الأهلي واللاعب هندريك على خلفية مطالباته بمستحقاته بعد فسخ عقده مع القلعة الحمراء قبل 4 مواسم.

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على صعيد الفريق الكروي بالنادي، قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة السويسري، رينيه فايلر، إغلاق التدريبا على ملعب مختار التتش بالجزيرة، إبتداء من اليوم الأحد.

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ32 ببطولة دوري أبطال إفريقيا والمحدد لها يوم 14 سبتمبر الجاري، إذ تطير بعثة الأهلي إلى غينيا الاستوائية ليلة الحادي عشر من الشهر الجاري.

بدأ «هندريك» مسيرته الاحترافية في نادي «لوبيك» الألماني، ولعب له لمدة عامين «2008-2010»، حيث لعب خلال هذه الفترة 51 مباراة مع الفريق دون تسجيل أي هدف، ثم انتقل منه إلى نادي «ماريهامن» الفنلندي، والذي لعب له 29 مباراة مسجلاً هدفين، ثم انتقل في 2012 إلى قارة أخرى، وتحديداً إلى نادي «الصباح» الماليزي، ولكن لم يلعب هناك كثيراً، حيث شارك في 4 مباريات فقط مسجلاً هدفين، وعاد بعدها إلى الدوري الفنلندي مرة أخرى، وتحديداً من بوابة نادي «يارو»، والذي شارك معه في 21 مباراة مسجلاً 4 أهداف، وانتقل بعدها إلى نادي «ترومسو» النرويجي، وشارك في 9 مباريات فقط، دون تسجيل أي هدف، وعاد في الموسم الذي تلاه «2013-2014» إلى نادي «يارو» مرة أخرى، حيث لعب 31 مباراة مسجلاً 8 أهداف، وانتقل بعد ذلك إلى نادي الاستقلال الإيراني، ولكنهم أعلنوا استغناءهم عنه بسبب الإصابة التي ألمت به في غضروف الركبة، فتعاقد معه النادي الأهلي.