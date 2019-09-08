محمد الشوربجى يتوج ببطولة الصين المفتوحة للاسكواش

استطاع اللاعب محمد الشوربجى والمصنف الثاني عالميا لرجال الإسكواش، بالتتويج ببطولة “جى بى مورجان” الصين المفتوحة،والتي تم إطلاقها خلال الفترة ما بين يوم 4 وحتي 8 سبتمبر الحالي، والتي استضافتها مدينة شنغهاى الصينية.

وقد استطاع الشوربجي من تحقيق الفوز على مواطنه على فرج لاعب فريق وادى دجلة والمصنف الأول عالميا بثلاثة أشواط مقابل شوط في المباراة التي استغرقت 60 دقيقة، وقد جاءت نتيجة الأشواط كالتالي:الشوط الأول 11-3،الشوط الثاني 11-9، الشوط الثالث 5-11، الشوط الرابع 11-8.

والجدير بالذكر أن بطولة الصين المفتوحة تعد أول بطولة في الموسم الجديد للعام 2019\2020، أما عن القيمة المالية لجوائز بطولة الاسكواش فهي تبلغ 112 ألف دولار للرجال ويقدم مثلها للسيدات.