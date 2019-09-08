بالدقائق نتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز الآن مصيرية في كأس مصر  2019

نتيجة مبارة الزمالك وبيراميدز الآن في نهائي كأس مصر، يترقب جماهير الفارس الأبيض اليوم النتيجة على أخر من الجمر، ليقيما الاحتفالات مع تأهل فريق القلعة البيضاء إلى التتويج بالكأس الليلة عند مواجهة بيراميدز باستاد الجيش ببرج العرب في الاسكندرية بحضور 20 ألف مشجع، بقيادة المدربين الجديدين ميتشو وسباستيان ديسابر، على الترتيب.

يسعد الفريقين لمواجهة اليوم التي تنطلق في تمام الساعة الثامنة مساًء، فيما ستتم إذاعة المباراة على الهواء مباشرة عبر شاشة قناة أون سبورت الرياضية، وعلى جانب آخر يستعد الجمهور بطريقته الخاصة لمشاهدة مباراة اليوم إما بساحة المعركة بالإسكندرية أو عبر شاشات التلفاز بالمقاهي أو المنزل على السواء.

نتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز الآن

ينتظر مشجعو نادي الزمالك نتيجة مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر، الأمر الذي يدفعهم إلى البحث بين الفنية والأخرى على النتيجة مع انطلاق المباراة وذلك في حين عدم تمكنهم من مشاهدة المباراة بشكل ما، لذلك تزداد العمليات البحثية عن مباراة اليوم عبر محرك البحث الشهير جوجل.

وكان الفريقان قد تأهلا إلى نهائي كأس مصر بعد تغلب الزمالك على الاتحاد السكندري بهدف نظيف في الوقت الإضافي لمباراة نصف النهائي، فيما عبر بيراميدز الدور قبل النهائي بعد تغلبه على بتروجيت بنتيجة 2-0، ليلتقيان سويًا في مباراة اليوم.

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نتيجة مباراة الزمالك اليوم

تحتوي قائمة نادي الزمالك في مواجهة بيراميدز بنهائي كأس مصر التي اختارها ميتشو على التالي:

حراسة المرمي محمد عواد، محمد أبو جبل، محمد صبحي خط الدفاع محمد عبد الغني، محمد عبد الشافي، محمد عبد السلام، محمود علاء، حمدي النقاز، محمود حمدي الونش، عبد الله جمعة خط الوسط طارق حامد، محمد عنتر، فرجاني ساسي، يوسف أوباما، إمام عاشور، أشرف بن شرقي، محمود عبدالرازق شيكابالا، محمد أوناجم خط الهجوم عمر السعيد، مصطفي محمد، خالد بو طيب

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الجدير بالذكر، أعلنت لجنة الحكام الرئيسية، بقيادة جمال الغندور، عن اختيار طاقم حكام رومانى بقيادة بيتريسكو لإدارة نهائى كأس مصر، الذى يجمع الزمالك وبيراميدز فى المباراة المقرر لها اليوم، ويضم طاقم الحكام:

الرومانى بيتريسكو حكمًا للساحة.

إدريان رادو حكم مساعد.

ميرسا أوربوليت حكم مساعد ثاني.

مارشال بيرسان حكم رابع.

تشكيل بيراميد أمام الزمالك:

أعلن المدير الفني لنادي بيراميدز اف سي الفرنسي سباستيان ديسابر عن تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك في نهائي كأس مصراليوم وجاء تشكيل الفريق على النحو التالي: