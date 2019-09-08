ميتشو يُعلن تشكيل الزمالك لنهائي الكأس أمام بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

أعلن ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" المدير الفني لنادي الزمالك، عن تشكيل فريقه في مواجهة بيراميدز، مساء اليوم الأحد، في نهائي كأس مصر.

وقرر ميتشو الاعتماد على محمد عبد الشافي في خط الدفاع للزمالك خلال اللقاء، على أن يتواجد عبد الله جمعة على مقاعد البدلاء.

ويظهر يوسف إبراهيم "أوباما" ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" في خط الوسط الهجومي إلى جانب أشرف بنشرقي، لمعاونة مصطفى محمد المهاجم الصريح.

ويتكون تشكيل الزمالك من:

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حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: محمد عبد الشافي، محمود علاء، محمد عبد الغني، حمدي النقاز.

خط الوسط: طارق حامد، فرجاني ساسي، يوسف أوباما، أشرف بنشرقي، محمود شيكابالا.

خط الهجوم: مصطفى محمد.

البدلاء: محمد أبو جبل، عبد الله جمعة، محمود الونش، محمد أوناجم، إمام عاشور، خالد بوطيب، عمر السعيد.