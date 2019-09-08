تشكيل بيراميدز.. السعيد أساسيًا.. وأنتوي في الهجوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي: أعلن الفرنسي سباستيان ديساير المدير الفني لفريق بيراميدز عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة الزمالك اليوم في مباراة نهائي كأس مصر. جاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: أحمد الشناوي. Advertisements خط الدفاع: علي جبر وأحمد أيمن منصور ورجب بكار ومحمد حمدي. خط الوسط: نبيل عماد دونجا وإبراهيم حسن وعبد الله السعيد وإسلام عيسى وإيريك تراوري . خط الهجوم: جون أنتوي.

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