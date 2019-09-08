أومتيتي يغادر معسكر المنتخب الفرنسي بسبب الاصابة ويعود لصفوف برشلونة

محمد اسماعيل - القاهرة - باريس-(أ ش أ):

أعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم، مغادرة مدافع المنتخب صامويل أومتيتي معسكر "الديوك" وعودته إلى نادي برشلونة الإسباني، وكشفت تقارير صحيفة عن تعرض المدافع الفرنسي لإصابة في قدمه اليمنى خلال مباراة فرنسا أمام ألبانيا، ضمن منافسات التصفيات المؤهلة لبطولة أمم أوروبا 2020.

وقال الاتحاد الفرنسي في بيانه، اليوم /الأحد/ : "بعد التشاور مع الطاقم الطبي واللاعب، قرر المدرب ديدييه ديشامب المدير الفني للمنتخب الفرنسي، وضع أومتيتي تحت تصرف برشلونة".

وأضاف البيان: "أومتيتي غادر كليرفونتين "مقر معسكر منتخب الديوك"، اليوم، ولن يتم استدعاء مدافع آخر بدلا منه، ونتمنى الشفاء العاجل له" .

وتغلب منتخب الديوك على نظيره الألباني بأربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي أقيمت مساء أمس السبت، ضمن منافسات المجموعة الثامنة في التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية "يورو 2020".