الشناوي يغادر مران الأهلي مصابًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

تعرض محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي للإصابة خلال مران اليوم الأحد الذي أقيم على ستاد التتش بمقر الجزيرة.

وقال مراسل الخليج 365 داخل النادي الأهلي أن محمد الشناوي تعرض للإصابة خلال كرة مشتركة أثناء تقسيمة اللاعبين، ليعجز عن استكمال باقي التدريبات.

وشهد المران اليوم أيضًا، إصابة حسين السيد بعدما تعرض لشد عضلي ليترك الملعب رفقة طبيب الفريق دون العودة إلي التدريبات من جديد.

ويستعد الأهلي لمواجهة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا، حيث تقرر سفر الفريق 11 من الشهر الجاري.