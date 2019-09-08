أجنبي جديد في الطريق للجهاز الفني للزمالك

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365

كشف مصدر من داخل الزمالك، أن المدير الفني ميلوتين سريدوفيتش "ميتشو" استقر على الاستعانة بريدوه بيردين لينضم إليه في الجهاز المعاون بدلًا من أنطونيو مدرب الأحمال الذي قرر الرحيل.

وأوضح المصدر في تصريحاته لـ"الخليج 365" اليوم الأحد أن ميتشو عرض على ريدوه بيردين، المدرب الذي سبق له العمل مع تشيبا يونايتد وفري ستيت ومنتخب جامبيا العمل كمعد بدني ومحلل أداء، الانضمام لجهازه المعاون بالزمالك.

ووافق ريدوه على عرض "ميتشو"، في ظل علاقته الوطيدة بالمدرب الصربي ومن المقرر أن يصل المدرب الأسبوع المقبل إلى مصر عقب الانتهاء من بعض الارتباطات العائلية الخاصة به.

وقال "ميتشو" الزمالك في ثلاث مباريات، منذ توليه مسئولية الزمالك، ويستعد لخوض نهائي كأس مصر أمام بيراميدز مساء اليوم الأحد على ملعب برج العرب بالإسكندرية.