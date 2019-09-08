المقاولون 99 يفوز على اتحاد الشرطة وديًا في اطار الاستعداد للدوري

انتهت منذ لحظات مباراة المقاولون مع اتحاد الشرطة واقيمت المباراة على ملعب المقاولون بالجبل الأخضر وانتهت بفوز المقاولون بثلاثية مقابل هدف، فى اطار المباريات الودية التى يخوضها الفريق استعدادا لبطولة الجمهورية

جاء الهدف الاول بخطا من مدافع الشرطة والحارس واحرز الهدف الثانى محمد جلال والثالث عبدالرحمن محمد.

وقد حضر اللقاء محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين يقود جهاز فنى للمقاولون مجدى مصطفى مدير فنى واحمد كمونة

مدرب وابراهيم عبدالجواد مدرب حراس مرمى وهانى عدلى ادارى الفريق واحمد حسام علاج طبيعى وكريم مجدى احمال تحت قيادة محمد رضوان رئيس قطاع الناشئين لنادى المقاولون العرب وعبدالفتاح صالح المدير الادارى والمشرف العام على الكرة المهندس محمد عادل فتحى عضو مجلس الادارة