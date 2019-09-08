6500 دولار بدلات حكام نهائي كأس مصر

يحصل طاقم التحكيم الروماني، الذي يدير نهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز، على 650 دولار بدلات نظير ادارة اللقاء. وينقسم المبلغ الى 2000 دولار لصالح حكم الساحة، و1500 لكل مساعد ومثلهم للحكم الرابع. لصالح حكم الساحة، و1500 لكل مساعد ومثلهم للحكم الرابع. ويواجه اليوم فريق الزمالك نظيره بيراميدز في تمام الساعة الثامنة مساء على ملعب الجيش بمدينة برج العرب، في نهائي بطولة كأس مصر. الساعة الثامنة مساء على ملعب الجيش بمدينة برج العرب، في نهائي بطولة كأس مصر. ويدير مباراة النهائي، الحكم الروماني بيتريسكو رادو ماريان ويعاونه ادريان رادو وميرسا اوربوليت، ومارشال بيرسان حكما رابعا.

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