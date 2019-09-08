كلوب: نصحت كوتينيو بالذهاب إلى بايرن ميونيخ

كشف يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول الإنجليزي، أنه قد نصح فيليب كوتينيو لاعب برشلونة الإسباني المعار إلى بايرن ميونيخ الألماني، بالإنضمام إلى الفريق البافاري، حيث أن أسلوبه يتناسب مع العملاق الألماني.

وأضاف كلوب في تصريحات نقلتها صحيفة "ديلي ميرور" الإنجليزية، أنه رفض التوقيع مع كوتينيو ، بسبب عدم تواجد المال الكافي

لشراء اللاعب، مؤكدًا إلى أن مال الذي جناه النادي من صفقة بيعه لبرشلونة، تم إنفاقه في شراء لاعبين أخرين.

وتابع كلوب أن كوتينيو لاعب من طراز عالمي، وأنه صفقة رائعة لبايرن ميونيخ ، والدوري الألماني، و أعلم أن كلامي قد يكون

غريب بعض الشئ، لكنه أكد أنه تحدث مع اللاعب البرازيلي، ونصحه بالإنضمام إلى الفريق البافاري، وأنه أسلوب ينتاسب مع العملاق الألماني.

وكان كويتينو يعاني من قلة المشاركة مع برشلونة، و عدم تأقلمه مع صفوف الفريق، لتقرر إدارة النادي الكتالوني بيعه خلال الانتقالات الصيفية الماضية، وربطت التقارير عودته للأنفيلد، قبل أن ينجح نادي بايرن ميونيخ بضمه على سبيل الإعارة لمدة عام، مع أحقية الشراء بـ120 مليون يورو.