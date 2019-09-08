ميتشو يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة بيراميدز بنهائي الكأس

أعلن ميتشو المدير الفني لفريق الزمالك تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز، في نهائي كأس مصر والذي ينطلق في تمام الثامنة مساءًا. الثامنة مساءًا. وجاء تشكيل الزمالك كما يلي : حراسة المرمى:محمد عواد. Advertisements خط الدفاع : حمدي النقاز و محمد عبد الغني ومحمود علاء ومحمد عبد الشافي. خط الوسط :- طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف اوباما و اشرف بنشرقي وشيكابالا خط الهجوم :مصطفي محمد.

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