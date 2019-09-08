توج الزوجى اسلام حامد وسلمى ايمن بذهبية مسابقات الزوجى المختلط فى ختام بطولة العالم للكبار التى أقيمت بالمجر خلال المده من ٢ حتى ٨ سبتمبر الحالى.

فاز الزوجى المصرى بالميدالية الذهبية بينما فاز الزوجى الفرنسى بالميداليه الفضية وفاز فريق بيلاروسيا بالميدالية البرونزية.مصر تقتنص ذهبية الزوجى المختلط .. فى ختام بطولة العالم للكبار للخماسى الحديث.

توج الزوجى اسلام حامد وسلمى ايمن بذهبية مسابقات الزوجى المختلط فى ختام بطولة العالم للكبار التى أقيمت بالمجر خلال المده من ٢ حتى ٨ سبتمبر الحالى.

فاز الزوجى المصرى بالميدالية الذهبية بينما فاز الزوجى الفرنسى بالميداليه الفضية وفاز فريق بيلاروسيا بالميدالية البرونزية. بذهبية مسابقات الزوجى المختلط فى ختام بطولة العالم للكبار التى أقيمت بالمجر خلال المده من ٢ حتى ٨ سبتمبر الحالى.فاز الزوجى المصرى بالميدالية الذهبية بينما فاز الزوجى الفرنسى بالميداليه الفضية وفاز فريق بيلاروسيا بالميدالية البرونزية.مصر تقتنص ذهبية الزوجى المختلط .. فى ختام بطولة العالم للكبار للخماسى الحديث.توج الزوجى اسلام حامد وسلمى ايمن بذهبية مسابقات الزوجى المختلط فى ختام بطولة العالم للكبار التى أقيمت بالمجر خلال المده من ٢ حتى ٨ سبتمبر الحالى.فاز الزوجى المصرى بالميدالية الذهبية بينما فاز الزوجى الفرنسى بالميداليه الفضية وفاز فريق بيلاروسيا بالميدالية البرونزية.

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