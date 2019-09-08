محافظ الإسكندرية يُهدي درع المحافظة لرئيس الاتحاد السكندري

أجتمع الدكتور عبد العزيز قنصوه محافظ الإسكندرية و محمد مصيلحى رئيس نادى الاتحاد السكندرى بمقر المحافظة مساء اليوم.

وتم أستعراض العديد من الموضوعات الراهنة و الهامة التي تخص زعيم الثغر و جماهيره و أعضائه.

و أبدى المحافظ تفهمًا و حماسًا شديدًا لجميع الملفات التي عُرضت عليه من جانب مصيلحى، و تم الاتفاق على وضع آليات التنفيذ لها وفى مقدمتها المول التجارى بمقر النادى بالشاطبى و بدء

الأعمال الخاصة بالمرحلة الثانية لفرع النادى بسموحة.و أكد قنصوة على أن زعيم الثغر يُمثل قيمة رياضية كبيرة و عظيمة داخل محافظة الإسكندرية، و أنه لن يتواني عن تقديم أي دعم أو مساندة لهذا الكيان الكبير مشيرا الى أنه كان حريصا على أن يكون أول المُهنئين عقب تتويج زعيم الثغر بكأس العرب لكرة السلة الموسم الماضى و حرص على أستقبال الفريق البطل و تكريمه بمقر المحافظة و دائماً ما يسعد بتحقيق الإنجازات لهذا النادى العريق ذو الشعبية و الجماهيرية الكبيرة.و من جانبه أشاد محمد مصيلحى رئيس النادى بإستقبال المحافظ، و تفهمه الكامل للموضوعات التي تم عرضها عليه.

وحول ما أثير عن زيارة رئيس النادى الأهلى للمحافظة، قال قنصوة "إن اللغط الذى أسيء فهمه من جانب البعض تم على الفور نفيه على الصفحة الرسمية للمحافظة إيضاحاً للحقيقة ، وفى نهاية اللقاء أهدى محافظ الاسكندرية مصيلحى درع المحافظة.