أعلن سباستيان ديسابر المدير الفني لفريق بيراميدز تشكيل فريقه لمواجهة الزمالك في نهائي كأس مصر الذي ينطلق في تمام الثامنة مساءًا. وجاء تشكيل بيراميدز كما يلي : حراسة المرمى : أحمد الشناوي. خط الدفاع : رجب بكار، علي جبر ، احمد ايمن منصور ، محمد حمدي. Advertisements خط الوسط : نبيل عماد دونجا ، ايريك تراوري ، ابراهيم حسن. حسن. خط الهجوم : اسلام عيسي ، جون انطوي ويواجه اليوم بيراميدز نظيره الزمالك على ملعب الجيش بمدينة برج العرب، ويدير مباراة النهائي، الحكم الروماني بيتريسكو رادو ماريان ويعاونه ادريان رادو وميرسا اوربوليت، ومارشال بيرسان حكما رابعا.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أنطوي يقود هجوم بيراميدز أمام الزمالك بنهائي كأس مصر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.