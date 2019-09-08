كيبا يعترف : تصرفي مع ساري كان خاطئًا

أكد الإسباني كيبا حارس مرمى نادى تشيلسى الأنجليزى، أنه كان مخطئًا لما قام به خلال مباراة فريقه أمام مانشستر سيتي، في نهائي كأس الرابطة للمحترفين الإنجليزية، مع ماوريتسيو ساري مدرب البلوز حينها، مؤكدًا انه ليس فخورا بما قام به.

وكان كيبا رفض الخروج من الملعب، بعدما قرر ساري إخراجه من اجل

الدفع بـ ويلي كاباييرو قبل لحظات من نهاية الشوط الإضافي الثاني ، واللجوء لركلات الجزاء، مما ادى الى حدوث مشاده بينه وبين سارى المدير الفنى للفريق .وقال اللاعب لإذاعة "كادينا سير" الأسبانية انه يعترف بخطأه وانه غير فخور بذلك، مضيفًا: "لقد كان وضع لم اعش فيه وجاء لى فى لحظة، كل شئ سار بسرعة مع ضربات الترجيح ولم اعرف لمذا فعلت ذلك، لقد كان اسبوعا صعبا بالنسبة لى " .واختتم قائلا " اعتذرت لسارى، وكل شئ انتهى فى اليوم التالى ،وحصلنا على انجاز عظيم بعدها " .

وخسر تشيلسي لقب كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، بعد خسارته أمام مان سيتي، بركلات الجزاء، بنتيجة 4-3، لصالح السيتي.