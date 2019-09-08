تزايد توافد جماهير الزمالك على ستاد برج العرب

شهدت مدرجات الدرجة الثانية بملعب برج العرب الإسكندرية زيادة في أعداد جماهير الزمالك، قبل ساعة ونصف من انطلاق لقاء نهائي كأس مصر امام بيراميدز. جماهير الزمالك، قبل ساعة ونصف من انطلاق لقاء نهائي كأس مصر امام بيراميدز. ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الثامنة مساءًا.



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