مران بدني قوي للاعبي الأهلي استعدادًا لكانو سبورت

خاض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه، عصر اليوم، على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة كانو سبورت التي تقام يوم 14 من سبتمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

وحرص توماس بينكيل، مخطط الأحمال البدنية، على تجهيز جميع اللاعبين، من خلال فقرة تدريبات بدنية خفيفة، أعقبها خوض

الفريق تقسيمة قوية بطول الملعب وبمشاركة حارسيْن.

فيما خاض شريف إكرامي ومحمد الشناوي وعلي لطفي وأحمد طارق، حراس المرمى، تدريباتهم، تحت إشراف يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى، والتي شهدت التركيز على الكرات العرضية.

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واشتكى محمد الشناوي، من آلام في

الكتف وخرج قبل نهاية المران لتلقي العلاج الطبيعي، وغادر حسين السيد وعربي بدر المران بسبب شكوى عضلية.

وكثّف السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق، من تدريبات الكرة خلال الفترة الأخيرة وحرص على إجراء جمل فنية وخططية لتنفيذها بشكل عملي.

ويتوجه الأهلي، إلى غينيا الاستوائية 11 من سبتمبر الجاري وتستغرق الرحلة ما يقرب من 12 ساعة يتخللها ساعتان ترانزيت فى مطار أديس أبابا.