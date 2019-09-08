اونلاين | يلا شووت plus مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر Fil yallakora رابط ماتش الزمالك now بدون تقطيع

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تنطلق مباراة الزمالك وبراميدز اليوم الأحد 8 سبتمبر 2019 في الثامنة مساءً على استاد برج العرب بالأسكندرية في نهائي لكأس مصر.

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أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر المقرر لها مساء اليوم على ملعب برج العرب. جاء التشكيل كالتالي: حراسة المرمى: محمد عواد Advertisements خط الدفاع : محمد عبد الشافي و محمود علاء ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي واشرف بن شرقي ومحمود شيكابالا ويوسف اوباما خط الهجوم: مصطفى محمد

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