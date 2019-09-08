اونلاين | أون سبورت II7SRY مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر yalla shoot كورة اونلاين يوتيوب الزمالك وبيراميدز Shika

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يلا شوت مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز بث مباشر yalla shoot اليوم مجاناً بدون تقطيع يوتيوب كورة اون لاين في نهائي كاس مصر،كعادتنا سوف نتابع معكم مباراة الزمالك اليوم، اللقاء الذي يسعى من خلاله النادي لتحقيق الكاس الثاني على التوالي والسادس في سبع سنوات، في إنجاز كبير للنادي الملكي في البطولة المصرية الأقدم، فيما سيحاول نادي بيراميدز أستغلال الفرصة وتحقيق اللقب الأول له، الزمالك وبيراميدز مباشر بجودة عالية. مباراة الزمالك وبيراميدز يلا شوت بث مباشر kora livee، وسوق تتمكنوا من مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدز في تمام الساعة الثامنة بتوقت مصر، التاسعة بتوقيت المملكة العربية السعودية، وذلك على ملعب برج العرب بمدية الإسكندرية، في حضور جماهيري 20 ألف متفرج كما اعلن عنه اتحاد الكورة المصري برئاسة عمرو الجنايني، ويعلق على المواجهة المعلق الرياضي أيمن الكاشف عبر قناة on sport، بث مباشر مباراة الزمالك وبيراميدز النقل الحي.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

بالحديث عن موعد مباراة الزمالك وبيراميدز، فقد قررت لجنة المسابقة، بأن تنطلق مباراة الزمالك أمام بيراميدز في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة بتوقيت أبوظبي، وذلك مساء يوم الأحد الموافق 8 سبتمبر الجاري، وذلك على أرضية إستاد الإسكندرية.

ويدخل نادي الزمالك مباراته أمام بيراميدز، وهو يرغب في تحقيق ثاني بطولته في هذا الموسم، وهذا بعدما حقق النادي لقب بطولة الكونفدرالية، وخسر بطولة الدوري في الأسابيع الأخيرة لصالح النادي الأهلي.

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القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

بحسب التقارير الإعلامية، فإن مباراة الزمالك وبيراميدز ستكون منقولة عبر عدة قنوات مصرية، وعلى رأسها قناة أون سبورت، وكذلك قناة تايم سبورت، وهذا بالإضافة إلى نقل المباراة على قناة نايل سبورت بالتردد الأرضي، وستقوم كل هذه القنوات بتقديم إستوديو تحليلي وذلك لتغطية كل أحداث المباراة,.

أجواء مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر

يتطلع نادي الزمالك إلى تحقيق اللقب السابع والعشرين في تاريخه في بطولة كأس مصر، وهذا في الوقت الذي يرغب فيه نادي بيراميدز لتحقيق اللقب الأول له في كرة القدم المصرية، حيث يعد النهائي بين الزمالك وبيراميدز، هي أول مباراة نهائية نادي بيراميدز منذ تأسيسه سواء بمسماه الجديد أو القديم.

وأشارت تقارير إعلامية، بأن مدرب نادي الزمالك قد إستقر بالفعل على التشكيلة التي سيلعب بها الفريق في مباراة بيراميدز، وعلى الأغلب ستكون هي نفس التشكيلة التي لعب بها الزمالك في مباراة الاتحاد في دور نصف النهائي، وتمكن الفريق من تحقيق الفوز بصعوبة بهدف سجله البديل مصطفى محمد.