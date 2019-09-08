رياضة | 4 مفاجأت نارية في تشكيل الزمالك أمام بيراميدز| بث مباشر مباراة الزمالك وبيراميدز عبر قناة ON Sport

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 4 مفاجأت نارية في تشكيل الزمالك أمام بيراميدز| بث مباشر مباراة الزمالك وبيراميدز عبر قناة ON Sport والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر المقرر لها مساء اليوم على ملعب برج العرب.
جاء التشكيل كالتالي:
حراسة المرمى: محمد عواد
خط الدفاع : محمد عبد الشافي و محمود علاء ومحمد عبد الغني وحمدي النقاز
خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي واشرف بن شرقي ومحمود شيكابالا ويوسف اوباما
خط الهجوم: مصطفى محمد
موعد مباراة الزمالك وبيراميدز
بالحديث عن موعد مباراة الزمالك وبيراميدز، فقد قررت لجنة المسابقة، بأن تنطلق مباراة الزمالك أمام بيراميدز في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة بتوقيت أبوظبي، وذلك مساء يوم الأحد الموافق 8 سبتمبر الجاري، وذلك على أرضية إستاد الإسكندرية.
ويدخل نادي الزمالك مباراته أمام بيراميدز، وهو يرغب في تحقيق ثاني بطولته في هذا الموسم، وهذا بعدما حقق النادي لقب بطولة الكونفدرالية، وخسر بطولة الدوري في الأسابيع الأخيرة لصالح النادي الأهلي.
القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز
بحسب التقارير الإعلامية، فإن مباراة الزمالك وبيراميدز ستكون منقولة عبر عدة قنوات مصرية، وعلى رأسها قناة أون سبورت، وكذلك قناة تايم سبورت، وهذا بالإضافة إلى نقل المباراة على قناة نايل سبورت بالتردد الأرضي، وستقوم كل هذه القنوات بتقديم إستوديو تحليلي وذلك لتغطية كل أحداث المباراة,.