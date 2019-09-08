رياضة | اتحاد الخماسي يفشل في بطول العالم .. ويهدر فرصة تأهل لأولمبياد طوكيو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اتحاد الخماسي يفشل في بطول العالم .. ويهدر فرصة تأهل لأولمبياد طوكيو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أضاع اتحاد الخماسي الحديث فرصة التأهيل لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 من بطولة العالم الأخيرة التي أقيمت في المجر وشهدت إخفاقا كبيرا لأبرز اللاعبين الذي وضع الاتحاد خطة كبيرة من أجل تجهيزهم وتكبد خزينة الاتحاد مبالغ مالية طائلة لتجهيز اللاعبين المشاركين في بطولة العالم الأخيرة.

حقق اتحاد الخماسي نتائجا هزيلة ومخيبة في بطولة العالم بعد أن جاءت هايدي عادل في المركز الأخير لمنافسات السيدات رغم أنها أشهر لاعبات الخماسي.

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جاء أحمد أسامة الجندي في المركز السابع بعد سقوطه في لعبة السلام، بينما لم يشارك ياسر حفني في المنافسات بحجة تعرضه للإصابة، لتفقد مصر فرصة تأهيل لأولمبياد طوكيو 2020 في الخماسي الحديث من بطولة العالم.

حاول اتحاد الخماسي إبعاد الأنظار عن السقوط الكبير في بطولة العالم والفشل في حجز مكان في أولمبياد طوكيو من خلال البطولة بالتركيز على حصول أحمد أسامة الجندي على أفضل لاعب ناشىء في دورة الألعاب الأولمبية للشباب التي أقيمت في بونيس أيرس بالأرجنتين لعدم التركيز في النتائج المخيبة التي تحققت في بطولة العالم بالمجر.