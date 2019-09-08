رياضة | الكاف يكشف عن موعد صدور قراره النهائي بخصوص مباراة الترجي والوداد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكاف يكشف عن موعد صدور قراره النهائي بخصوص مباراة الترجي والوداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت تقارير صحفية مغربية، أن لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف"، قد قررت بأن يكون يوم 15 سبتمبر الجاري، هو الموعد المحدد من أجل إعلان القرار النهائي بخصوص مباراة الأزمة بين الترجي التونسي والوداد المغربي في نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الماضي.

وبحسب ما ذكره موقع "سبور 360 المغربي"، فإن اللجنة سوف تنظر في طعن نادي الوداد المغربي على قرار اللجنة الذي صدر في شهر أغسطس الماضي وأعتبر أن الترجي التونسي هو بطولة دوري أبطال أفريقيا للموسم الماضي، وتوقيع عقوبات على نادي الوداد بإعتباره منسحب من المباراة، وهو الأمر الذي يراه النادي المغربي ظلم بين.

وقال الموقع المغربي، أن نادي الوداد المغربي قد طلب من اللجنة المختصة في الاتحاد الأفريقي، ضرورة الاستماع إلى شهادة مسئولين في الكاف من أبرزهم أحمد أحمد، رئيس الاتحاد الافريقي خلال الجلسة التي تم إقرارها موعدها يوم 15 سبتمبر الجاري.

يذكر أن الاتحاد الأفريقي كان قد قرر في وقت سابق بعد نهاية مباراة الترجي والوداد، بأن تعاد المباراة في ملعب محايد، وذلك بسبب وجود مشاكل في ملعب الترجي، وأبرزها غياب "الفار"، ولكن المحكمة الرياضية الدلية قد ألغت هذا القرار، وذهب الحكم في هذه المباراة إلى لجنة الإنضباط في الاتحاد الأفريقي، والتي قررت بعد ذلك إعتبار نادي الترجي الرياضي التونسي هو الفائز بمباراة النهائي، وهو بطل أفريقيا الذي سيمثل القارة في بطولة كأس العالم للأندية 2019