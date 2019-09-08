رياضة | ليس بوجبا أو مبابي.. ريال مدريد يُخطط لحسم صفقة من العيار الثقيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ليس بوجبا أو مبابي.. ريال مدريد يُخطط لحسم صفقة من العيار الثقيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد نادي ريال مدريد لإبرام عدة صفقات قوية خلال سوق الإنتقالات الصيفية 2020 لتدعيم الفريق بمجموعة من اللاعبين المميزين، حتي يستطيع النادي الملكي العودة للسيطرة على قارة أوروبا، بعد تراجع أداء ونتائج الفريق خلال الفترة الأخيرة، وابتعاده عن المنافسة على البطولات الكبري وخاصة دوري أبطال أوروبا.

نادي ريال مدريد حاول التعاقد مع عدد من الصفقات القوية بالموسم الحالي لكنه لم يحسم سوي صفقة البلجيكي إيدين هازارد، بينما فشل في التعاقد مع الفرنسي بول بوجبا أحد أهم الأهداف الرئيسية للفرنسي زين الدين زيدان، والذي أصر على ضمه رغم علمه بصعوبة رحيل اللاعب عن مانشستر يونايتد.

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كما فشل نادي ريال مدريد في التعاقد مع الفرنسي الشاب كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان نظرًا لتمسك النادي الباريسي بخدمات خلال الموسم الحالي، بينما ابتعد عن المفاوضات مع البرازيلي نيمار دا سيلفا بعد الطلبات المالية الضخمة للنادي الفرنسي وخوف إدارة الملكي من الإصابات المتكررة للاعب.

كما قررت إدارة نادي ريال مدريد تأجيل التعاقد مع الهولندي فان دي بيك لاعب أياكس أمستردام إلي سوق الإنتقالات الصيفية المقبلة، خاصة بعدما كان اللاعب على قائمة أهداف النادي الملكي الصيف الماضي، ولكن رغبة زيدان في ضم مواطنه بوجبا أدت لتعطل الصفقة وتأجيلها لصيف 2020.

وسيحاول نادي ريال مدريد الدخول في مفاوضات قوية مع النادي الهولندي الموسم الصيف المقبل لضم اللاعب لتدعيم خط وسط الفريق، خاصة بعد تألق اللاعب بشكل لافت للأنظار مع اياكس بالموسم الماضي، وإعلان رغبته بإرتداء قميص الفريق المدريدي بالموسم القادم.