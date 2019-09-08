رياضة | مفاجأت في تشكيل بيراميدز أمام الزمالك في نهائي الكأس| مشاهدة مباراة الزمالك وبيراميدظ بث مباشر (أون سبورت)

أعلن الجهاز الفني لفريق بيراميدز بقيادة ديسابر، عن تشكيلته فريقه الأساسية التي ستواجه الزمالك بعد قليل في نهائي كأس مصر.

وجاء تشكيل بيراميدز على النحو التالي :

أحمد الشناوي ورجب بكار وأحمد أيمن منصور وعلي جبر ومحمد حمدي ودونجا وإسلام عيسى وعبدالله السعيد وإبراهيم حسن وتراوري وجون آنتوي.

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز

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بالحديث عن موعد مباراة الزمالك وبيراميدز، فقد قررت لجنة المسابقة، بأن تنطلق مباراة الزمالك أمام بيراميدز في تمام الساعة الثامنة بتوقيت القاهرة والتاسعة بتوقيت مكة المكرمة والعاشرة بتوقيت أبوظبي، وذلك مساء يوم الأحد الموافق 8 سبتمبر الجاري، وذلك على أرضية إستاد الإسكندرية.

ويدخل نادي الزمالك مباراته أمام بيراميدز، وهو يرغب في تحقيق ثاني بطولته في هذا الموسم، وهذا بعدما حقق النادي لقب بطولة الكونفدرالية، وخسر بطولة الدوري في الأسابيع الأخيرة لصالح النادي الأهلي.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وبيراميدز

بحسب التقارير الإعلامية، فإن مباراة الزمالك وبيراميدز ستكون منقولة عبر عدة قنوات مصرية، وعلى رأسها قناة أون سبورت، وكذلك قناة تايم سبورت، وهذا بالإضافة إلى نقل المباراة على قناة نايل سبورت بالتردد الأرضي، وستقوم كل هذه القنوات بتقديم إستوديو تحليلي وذلك لتغطية كل أحداث المباراة,.