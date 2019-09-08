رياضة | زيزو ومصطفى فتحي في برج العرب لدعم الزمالك

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ويتواجد الثلاثي مصطفى فتحي صانع العاب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي ومحمد حسن ومحمود عبد العزيز في ملعب برج العرب لمساندة الابيض في نهائي كأس مصر امام بيراميدز والمقرر لها في الثامنة مساء اليوم.

ويغيب مصطفى فتحي ومحمد حسن عن المباراة للاصابة في حين يغيب محمود عبد العزيز لاسباب فنيهة ويتواجد الثلاثي مصطفى فتحي صانع العاب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي ومحمد حسن ومحمود عبد العزيز في ملعب برج العرب لمساندة الابيض في نهائي كأس مصر امام بيراميدز والمقرر لها في الثامنة مساء اليوم.ويغيب مصطفى فتحي ومحمد حسن عن المباراة للاصابة في حين يغيب محمود عبد العزيز لاسباب فنيهة قام للاعبو فريق بيراميدز بجولة في أرضية ملعب برج العرب قبل مباراة الزمالك المقرر لها بعد قليل في نهائي كأس مصر.

قام بعض لاعبي الزمالك المستبعدين من مباراة بيراميدز بالحضور إلى ستاد برج العرب إستعدادًا لنهائي كأس مصر.



وجاءت الجولة من جانب لاعبي بيراميدز لامتصاص حماس جماهير الزمالك التي هتفت بشدة للاعبيها مطالبة بالتتويج ببطولة كأس مصر.

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وتنطلق المباراة في الثامنة مساء اليوم على ستاد برج العرب بالإسكندرية.



وحرص طاقم التحكيم الروماني المكلف بادارة مباراة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر، على معاينة ارضية ملعب الجيش بمدينة برج العرب، قبل انطلاق اللقاء بأكثر من ٩٠ دقيقة. وحرص طاقم التحكيم الروماني المكلف بادارة مباراة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر، على معاينة ارضية ملعب الجيش بمدينة برج العرب، قبل انطلاق اللقاء بأكثر من ٩٠ دقيقة. وعينت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم طاقم تحكيم روماني مكون من: بيتريسكو رادو ماريان حكم ساحة ويعاونه ادريان رادو وميرسا اوربوليت، ومارشال بيرسان حكما رابعا. ويواجه اليوم فريق الزمالك نظيره بيراميدز في تمام الثامنة مساء على ملعب الجيش بمدينة برج العرب، في نهائي بطولة كأس مصر.



وصلت حافلة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك إلى ملعب الجيش بمدينة برج العرب استعدادا لمواجهة فريق بيراميدز في نهائي كأس مصر. وتنطلق المباراة في تمام الثامنة مساء، وسط حضور جماهيري كبير.