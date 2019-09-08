رياضة | دمنهور يتعاقد مع مدافع اتحاد الشرطة السابق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر دمنهور يتعاقد مع مدافع اتحاد الشرطة السابق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح مسئولو نادى دمنهور برئاسة أيهاب عبدالله وبالتنسيق مع الجهازالفني للفريق الأول بقيادة أحمد ساري فى التعاقد مع أحمد لطفي مدافع الشرطة السابق وذلك في أطار تدعيم الفريق البحراوي صفوفه خلال فترة الأنتقالات الصيفية الحالية أستعدادا لخوض منافسات دوري القسم الثاني بالموسم الكروي الجديد

وخاض مدافع دمنهور الجديد تجربة أحتراف ناججة با أحد أندية الدوري لمدة موسم بالدوري التايلاندي ليعود ألي مصر ويوقع لنادي دمنهور هذا الموسم

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ووقع اللاعب علي عقود أنضمام لمدة ثلاثة مواسم بحضور وكيله ممدوح الكواليني وأيهاب عبدالله رئيس نادي دمنهور و حكيم شحاتة نائب رئيس دمنهور وأحمد أبوعلو عضو مجلس أدارة دمنهور

وكان لطفي قريبا من الأنتقال لصفوف عدة أندية بالدوري الممتاز(ب ) ولكن تدخل مسئولي دمنهور عن طريق وكيله ممدوح الكواليني الذي نجح في أقناع اللاعب بالأنضمام لدمنهور بالموسم الكروي الجديد

يذكر أن مسئولي دمنهور قد تعاقدوا مع 9صفقات فقط وهي التجديد لثنائي خط الوسط السيد عبدالعال ورضوان يوسف خميس حسني لاعب وسط الرجاء عصام عادل صانع ألعاب أف سي مصر محمود فتحي لاعب وسط الأوليمبي أحمد العوضي مهاجم مالية كفر الزيات وعمرو الصعيدي حارس سيدي سالم محمود البركي لاعب وسط غزل المحلة ومحمد عبد الرحيم مهاجم غزل كفر الداور.