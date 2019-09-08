رياضة | الترسانة فى مواجهة بترول أسيوط وديًا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الترسانة فى مواجهة بترول أسيوط وديًا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادى الترسانة مباراة ودية امام فريق بترول أسيوط فى الرابعة من عصر الإثنين بإستاد حسن الشاذلى ، وذلك ضمن الاستعداد لمنافسات دورى القسم الثانى لموسم 2019_2020 .

يذكر أن الترسانة قد خاض 5 وديات خلال فترة الإعدادات أمام كل من بنى سويف ، وخورفكان الإماراتى ، والشعلة السعودى ، وأحد السعودى ، والصفوة ، وقد فاز خلالهم فى وديتان فقط على بنى سويف ، والشعله السعودى ، وخسر فى مبارتان من خورفكان ، وأحد ، وتعادل سلبى مع الصفوة .

بالاضافه الى وديتين خلال المعسكر أمام فريق فاركو والتى إنتهت بفوز فاركو بهدف دون رد ، وأمام اف سى مصر والتى إنتهت بالتعادل الايجابى بهدف مقابل هدف .

كما خاض ودية أخرى بعد إنتهاء المعسكر أمام فريق بلدية المحله والتى إنتهت بالتعادل السلبى بينهما .

إستقر الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الترسانة بقيادة المدير الفنى علاء ميهوب على القائمة الأولى للفريق إستعدادآ للموسم الجديد 2019_2020

وجاءت القائمة تضم كل من ( أشرف بخيت ، وعبد الله محمد ، وأحمد هشام ، وأحمد عماد ، ومحمود شاكر ، وطارق وطنى ، وايهاب ياسر ريان ، وهشام رجب ، وابراهيم منصور ، وأحمد جمال ، وايهاب فؤاد ، و عمرطارق ، وليد فوزى ، ورضا سيد ).

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أنهى الفريق الأول لكرة القدم بنادى الترسانة بقيادة المدير الفنى علاء ميهوب معسكره ببرج العرب ضمن الإستعداد لمنافسات دورى القسم الثانى بموسم ٢٠١٩_٢٠٢٠ وعاد للقاهرة الخميس الماضى .

وقد قام الترسانة بالتعاقد مع صفقات خلال فترة الانتقالات الصيفيه الجاريه وهم (احمد حسين حارس المريخ ،وعمرجابر حارس الفيوم ، وسيد حمدى لاعب بزرتو السويس ، واحمد عارف هداف السكة الحديد ، واسلام حازم لاعب نجوم المستقبل ، ومحمد مجدى من سيراميكاكيلوباترا ، وبركات حجاج من انبى ، ومحمد عضل من الاهلى ، وجون كونجا من كيما اسوان ، ومحمد أشرف من وادى دجلة ).

ورحل عن الفريق بعد إنتهاء موسم ٢٠١٨_٢٠١٩ كل من (محمد رجب ريعو ، وأحمد انيس ، وحمادة الدسوقى ، وهارون اسماعيل ، وسيد حمدى ، ومحمود حربى ، ورضا العزب ، ومصطفى ناصر ).

بالإضافة الى محمود كشلط ، وعمار شحاتة ، وحكيم الابى لإنتهاء الاعاره وعودتهم لأنديتهم .

ويشمل الجهاز الفنى لفريق الترسانة كل من علاء ميهوب مدير فنى ، كريم حسن شحاتة مدير الكرة ، ومؤمن عبدالغفار مدرب عام ، ووائل الجميل مدرب ، وعصام محمود مدرب حراس ، وقاسم قدرى مدرب أحمال .

ويقع فريق الترسانة فى مجموعه القاهرة التى تضم كل من ( الترسانه ، وبتروجت ، والداخلي ، والنصر ، والبنك الاهلى ، وسيراميكا ، والقناة ، والمريخ ، ومنتخب السويس ، وجمهورية شبين ، وكوكاكولا ، والزرقا ).

