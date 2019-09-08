رياضة | زيدان يُبلغ بيريز بضرورة ضم هذه الصفقة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يُبلغ بيريز بضرورة ضم هذه الصفقة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد طالب إدارة النادي وفلورنتينو بيريز رئيس النادي بضم صفقة مميزة في الصيف المقبل.

وأفادت صحيفة سبورت الإسبانية بأن ريال مدريد يخطط للتعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان في موسم الانتقالات الصيفية المقبل.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد وضع مبابي في قائمة أهدافه في الصيف المقبل بعد فشل ضم البرازيلي نيمار جونيور دا سيلفا في الصيف المتصرم وذلك بناء على رغبة زيدان.

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وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ريال مدريد فشل في خطف نيمار من باريس سان جيرمان الفرنسي بعد صراع مثير مع برشلونة ليستمر النجم البرازيلي في صفوف النادي الفرنسي.

وكانت تقارير صحفية إسبانية كشفت أن ريال مدريد يستعد لبذل كل ما في وسعه من أجل التعاقد مع الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان في فترة الانتقالات الصيفة المقبلة بعد أن فشل في التعاقد مع البرازيلي نيمار في الصيف المنصرم.

وأشارت التقارير الصحفية إلى أن زين الدين زيدان المدير الفني للملكي جعل كيليان مبابي هدفه الأول في الصيف المقبل حتى قبل بول بوجبا نجم خط وسط مانشستر يونايتد.

يذكر أن عقد مبابي مع باريس سان جيرمان ينتهي في عام 2022 ويغيب حالياً النجم الفرنسي عن صفوف منتخب بلاده في تصفيات أمم أوروبا 2020.