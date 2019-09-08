رياضة | لاعبو بيراميدز وطاقم التحكيم يعاينون ملعب برج العرب

وجاءت الجولة من جانب لاعبي بيراميدز لامتصاص حماس جماهير الزمالك التي هتفت بشدة للاعبيها مطالبة بالتتويج ببطولة كأس مصر.



وتنطلق المباراة في الثامنة مساء اليوم على ستاد برج العرب بالإسكندرية.

وحرص طاقم التحكيم الروماني المكلف بادارة مباراة فريق الكرة الأول بنادي الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر، على معاينة ارضية ملعب الجيش بمدينة برج العرب، قبل انطلاق اللقاء بأكثر من ٩٠ دقيقة.

وعينت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم طاقم تحكيم روماني مكون من: بيتريسكو رادو ماريان حكم ساحة ويعاونه ادريان رادو وميرسا اوربوليت، ومارشال بيرسان حكما رابعا.

ويواجه اليوم فريق الزمالك نظيره بيراميدز في تمام الثامنة مساء على ملعب الجيش بمدينة برج العرب، في نهائي بطولة كأس مصر.