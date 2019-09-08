رياضة | عاجل.. وفاة نجم برشلونة السابق

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. وفاة نجم برشلونة السابق والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي برشلونة الإسباني منذ قليل عن وفاة أحد نجوم كرة القدم في فترة الستينيات والسبعينيات في تاريخ إسبانيا بشكل عام، وفي نادي برشلونة بشكل خاص، مؤكدًا بأن النادي سيقام بعض التكريمات لعائلة الراحل في الفترة المقبلة.

وقال بيان نادي برشلونة، بأن خبر الوفاة يخص اللاعب السابق في صفوف الفريق الكتالوني، يواكيم بوراس كانوت، والذي رحل عن عالمنا صباح اليوم الأحد الموافق 8 سبتمبر الجاري، وذلك عن عن عمر يُناهز 76 عامًا، حيث ولد لاعب برشلونة السابق في 7 ديسمبر لسة 1942.

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وبدأ بواكيم كانوت، مسيرته في صفوف ناشيئن نادي برشلونة، وقد تدرج مع الفريق في مختلف الفئات السنية لحين وصوله إلى الفريق الأول، وقد لعب كانوت مع الفريق الأول للبلوجرانا لفترة قصيرة، ولكنها تركت إنطباع جيد لدى الجمهور في إقليم كتالونيا.

وبعد ذلك رحل اللاعب من صفوف نادي برشلونة إلى نادي إسباني آخر وهو ريال سرقسطه، وبعدها عاد إلى إقليم كتالونيا من جديد من أجل أن يصبح لاعبًا في صفوف نادي سانت اندرو، ليختم مسيرته مع كرة القدم هناك.

وتحدث الصحف الإسبانية، بإحترام بالغ عن مسيرة اللاعب السابق في صفوف نادي برشلونة، مؤكدة بأن مباراة الفريق المقبلة قد تشهد الوقوف دقيقة حداد على روح الراحل، يواكيم بوراس كانوت، والذي يعد واحد من أبناء النادي الكتالوني ويحظى بإحترام كبير من جانب النادي.