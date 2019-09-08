رياضة | اختار مُعلقك المُفضل.. 5 معلقين لنهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اختار مُعلقك المُفضل.. 5 معلقين لنهائي كأس مصر بين الزمالك وبيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ساعات قليلة تفصلنا عن المواجهة المرتقبة بين الزمالك وبيراميدز في المباراة النهائية لبطولة كأس مصر موسم 2018 / 2019، والتي ستقام بعد قليل، علي أرضية استاد "برج العرب" بالإسكندرية، في مواجهة من المتوقع أن تكون حافلة بالندية والمتعة والإثارة نظرًا لوجود مجموعة مميزة من اللاعبين ضمن صفوف الفريقين ورغبة قوية بحصد اللقب.

تنطلق المواجهة المنتظرة بين بيراميدز والزمالك في تمام الساعة الثامنة مساءًا بتوقيت القاهرة والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والساعة العاشرة بتوقيت مدينة أبوظبي اليوم الأحد 8 سبتمبر لعام 2019، وتأهل الزمالك للمباراة النهائية لبطولة كأس مصر بعدما تخطي عقبة فريق الاتحاد السكندري بالفوز عليه 1-0، بينما تجاوز فريق بيراميدز في طريقه للنهائي فريق بتروجيت بهدفين دون مقابل في الدور نصف النهائي للبطولة.

كيف تشاهد مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مصر:

تذاع مباراة الزمالك وبيراميدز على عدة قنوات مصرية نظرًا لأهمية الحدث بالنسبة للجماهير المصرية العاشقة لكرة القدم وإليكم القنوات الناقلة لمباراة نهائي كأس مصر وتردداتها:-

- ستكون المباراة المصيرية بين الزمالك وبيراميدز متاحة عبر القناة الفضائية (أون سبورت) عبر التردد: 10853 H – معد الترميز 27500 – معامل الخطأ 4 / 3.

- مباراة الزمالك ضد بيراميدز ستكون متاحة أيضًا عبر التردد الأرضي لقناة (نايل سبورت) علي التليفزيون المصري، كما ستكون مذاعة أيضًا على التردد الفضائي للقناة 11843 H – معدل الترميز 27500 – معامل تصحيح الخطأ 6 / 5.

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- قناة (تايم سبورت) الفضائية أيضا ستنقل المباراة المرتقبة على تردد 11449 H – معدل الترميز 27500 – معامل تصحيح الخطأ 6 /5.

المعلقين علي مباراة الزمالك وبيراميدز في نهائي كأس مص:

- نايل سبورت: مدحت شلبي

- تايم سبورت: مؤمن حسن

- أون سبورت: حاتم بطيشة

- إذاعة الشباب والرياضة: محمد عفيفي

- إذاعة أون سبورت: أيمن الكاشف