رياضة | خطوة تفصل "كويلار" عن المشاركة في مواجهة الفيحاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خطوة تفصل "كويلار" عن المشاركة في مواجهة الفيحاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنتظر إدارة نادي ‎الهلال الحصول على البطاقة الدولية للمحترف الكولومبي جوستافو كويلار، ليستطيع المشاركة مع الفريق في أولى مبارياته أمام الفيحاء، المقرر إقامتها، السبت المقبل.

وكانت إدارة نادي الهلال قد أرسلت، أمس، إلى نادي فلامنجو البرازيلي، قيمة الدفعة الأولى من صفقة بيع كويلار إلى الهلال، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، وينتظر أن يتم إرسال البطاقة خلال الـ48 ساعة المقبلة من النادي البرازيلي.

وحصل النادي البرازيلي على مبلغ الدفعة الأولى من صفقة بيع كويلار إلى الهلال، بقيمة 5 ملايين يورو، وسترسل باقي قيمة شراء اللاعب والذي تبلغ 2.5 مليون يورو، في 2020.

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وكان نادي الهلال قد ضم كويلار مقابل؛ 7.5 ملايين يورو، تشمل قيمة شراء عقده بالإضافة إلى حصة ديبورتيفو كالي الكولومبي ناديه الأصلي، حيث يحصل نادي فلامنجو على نسبة 80% من قيمة الصفقة، بينما تذهب النسبة الباقية إلى النادي الكولومبي.

كما سيحصل اللاعب على 4 ملايين يورو من نادى الهلال، تشمل الراتب، ومقدم العقد الذي يمتد أربعة مواسم.

والجدير بالذكر أن اللاعب عبد الله عطيف أصبح جاهزاً للمشاركة في للمباريات الرسمية؛ حيث ينتظر أن يشارك في إياب دور الثمانية من دوري أبطال آسيا أمام الاتحاد يوم الثلاثاء 17 من شهر سبتمبر الجاري.