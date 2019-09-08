رياضة | رغم تألقه.. ليفربول يوجه صدمة قوية لـ"فان دايك"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رغم تألقه.. ليفربول يوجه صدمة قوية لـ"فان دايك" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عن مفاجأة صادمة للدولي الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع نادي ليفربول الإنجليزي، رغم تألقه اللافت للأنظار مع الريدز خلال الفترة الماضية، ومساهمته مع زملائه في تتويج الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الأوروبي الموسم الماضي.

وكانت صحيفة "ميرور" الإنجليزي أعلنت قبل أيام قليلة عن اتجاه إدارة نادي ليفربول لتوقيع عقدًا جديدًا مع الهولندي فان دايك، ورفع راتبه إلي 200 ألف جنيه استرليني، وذلك تقديرًا للنجاحات التي حققها اللاعب الهولندي مع الريدز خلال الفترة الماضية، وتألقه في قيادة دفاع الفريق الإنجليزي.

وكشفت صحيفة "ليفربول إيكو" المقربة من نادي ليفربول اليوم أن الأنباء المتداولة حول تفكير إدارة النادي الإنجليزي في تعديل عقد "فان دايك" وزيادة راتبه غير حقيقية، وأن إدارة النادي لا تفكر في ذلك خلال الفترة الحالية إطلاقًا خاصة وأن عقد اللاعب الهولندي مع الليفر لا يزال يمتد لمدة 4 سنوات قادمة.

الجدير بالذكر أن "فان دايك" انتقل لصفوف نادي ليفربول عام 2018 قادمًا من نادي ساوثهامبتون بعقد مدتة 5 سنوات، مع خيار التمديد لعام إضافي، وحقق اللاعب عدة نجاحات مع الفريق، حيث توج معه بدوري أبطال أوروبا، وكأس السوبر الإنجليزي، كما حصل على جائزة لاعب العام في إنجلترا، وجائزة أفضل لاعب في أوروبا.