رياضة | في 30 دقيقة فقط.. نجم جديد يتعرض للإصابة بمران الأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في 30 دقيقة فقط.. نجم جديد يتعرض للإصابة بمران الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

غادر حسين السيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مران الفريق الذي أقيم اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة كانو سبورت المقرر إقامتها يوم 14 من سبتمبر الجاري في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا.

واشتكى حسين السيد، من إصابة عضلية خلال مشاركته في المران الجماعي، وخرج بصحبة خالد محمود، طبيب الفريق.

وأدى الأهلي مرانه، اليوم، والذي انطلق في الرابعة عصرًا على ملعب التتش، واشتمل على جانب بدني خفيف وتقسيمة مطولة بهدف تجهيز جميع اللاعبين والاطمئنان على حالتهم الفنية والبدنية قبل رحلة غينيا الاستوائية.

ويتوجه الأهلي إلي غينيا الاستوائية يوم 11 سبتمبر الجاري، ويرأس البعثة طارق قنديل، عضو مجلس الإدارة.



ربيعة يواصل التأهيل في الأهلي

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واصل رامي ربيعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي تمهيدًا لعودته إلى المشاركة في المران الجماعي وتجهيزه للمرحلة المقبلة. واصل رامي ربيعة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تنفيذ برنامجه العلاجي والتأهيلي تمهيدًا لعودته إلى المشاركة في المران الجماعي وتجهيزه للمرحلة المقبلة. وخاض ربيعة جلسة في «الجيم». وقام بالجري حول الملعب، ثم استكمل برنامجه تحت إشراف طارق عبدالعزيز أخصائي التأهيل بالنادي، على هامش مران الفريق الذي انطلق، عصر اليوم. واشتكى ربيعة من شد في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة «اطلع بره» في إياب الدور التمهيدي بدوري أبطال إفريقيا، ولم يستطع تكملة اللقاء، وخضع لفحوصات طبية، وأثبتت الأشعة التي أجراها مؤخرًا تحسن حالته بشكل كبير. ويغيب ربيعة عن رحلة الأهلي لغينيا الاستوائية التي يخوض خلالها الفريق مباراة كانو سبورت في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال إفريقيا، فيما يتم تجهيز اللاعب للعودة للتدريبات بعد عودة البعثة من غينيا.

وكان محمد الشناوي حارس مرمى القلعة الحمراء تعرض لإصابة هو الآخر في المران الذي يقوده السويسري رينيه فايلر في أقل من 30 دقيقة تعرض الشناوي وحسين السيد للإصابة ويبدو أن الفريق سيعاني قبل مباراة كانو سبورت بذهاب الدور التمهيدي الثاني بدوري الأبطال.