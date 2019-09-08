رياضة | فينجر يكشف تفاصيل مفاوضاته مع ميسي ورونالدو

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فينجر يكشف تفاصيل مفاوضاته مع ميسي ورونالدو والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف آرسين فينجر مدرب نادي آرسنال السابق، عن محاولته التوقيع مع الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب برشلونة الإسباني وذلك خلال عام 2003، نم أجل تدعيم خط هجوم المدفعجية ولكن المفاوضات لم تنجح وتم ضم سيسك فابريجاس في ذلك الوقت.

وقال فينجر، في تصريحاته عبر شبكة قنوات "بي إن سبورت": "عندما وقعنا مع سيسك فابريجاس من برشلونة عام 2003 كانت لدينا محادثات مع الأرجنتيني ميسي أيضاً، لكن للأسف لم نقم بضمه".

وتابع حديثه: "كان نادي برشلونة حينها يمتلك لاعبين شبان رائعين يمكن تشكيل فريق قوي منهم، أمثال بيكيه وفابريجاس وميسي وجيرارد بيكيه وفابريجاس خرجوا لانجلترا ولكن ميسي استمر هناك، والآن ليونيل لا يمس ولا يمكن التوقيع معه أبداً".

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وأكد أيضاً أنه كان يحاول التوقيع مع كريستيانو رونالدو وشدد: "عليك أن تتعايش وتشعر بالأسف في الحياة مع الأعمال التي لم تنجزها، وهذا كان جزءًا كبيرًا من تلك الأشياء".

وكان آرسين فينجر المدرب التاريخي لآرسنال قد تقدم باستقالته عقب نهاية موسم 2017/18 لينهي مسيرة تدريبية طويلة أبهرت الجميع بإنجازاتها وبطولاتها.

وسبق لفينجر أن درب أندية نانسي وموناكو في الدوري الفرنسي بالإضافة إلى جرامبوس الياباني ثم بعد ذلك انتقل لانجلترا ليكتب تاريخ جديد مع رسنال من 2016 حتى 2018.

ويلعب ليونيل ميسي في صفوف برشلونة منذ 2004 وحقق الكرة الذهبية من "فيفا" في 4 مرات أعوام (2010، 2011، 2012، 2015) بالإضافة للعديد من الألقاب الفردية والجماعية الأخرى مع النادي الكتالوني ولكن رغم ذلك إلا أنه لا يزال يبحث عن انجازات مع منتخب الأرجنتيني.