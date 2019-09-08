رياضة | نجم برشلونة يفاجئ سيرجيو راموس بتصريح من العيار الثقيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم برشلونة يفاجئ سيرجيو راموس بتصريح من العيار الثقيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يلعب ضده في مباريات الكلاسيكو، ربما تظهر تدخلات عنيفة أو مشاجرات بينهما على أرضية الملعب بحكم عصيبة الملاعب والأجواء المشحونة، ولكن يبقى التقدير والإحترام هو كل ما يكنه سيرجيو بوسكيتس لزميله وقائده في المنتخب الإسباني، سيرجيو راموس.

اللاعب الذي كان فرد في الجيل الذهبي في كتالونيا، أكد على كون الجميع يحترم سيرجيو راموس، ويعلم أنه واحد من أفضل المدافعين عبر تاريخ اللعبة، وخاصة في ظل البطولات الكبيرة التي حققها راموس مع منتخب بلاده ومع ناديه ريال مدريد على مدار أكثر من 15 سنة ماضية.

بوسكيتس، تحدث لوسائل الإعلام حول وجهة نظره فيما يقدمه زميله سيرجيو رامسو قائلًا: "راموس شخص يلعب بشراسة وقتالية سواء كان ذلك مع ناديه أو المنتخب، هذه هي طبيعته وطريقة لعبه، لقد كان وسيبقى أحد أفضل اللاعبين في العالم، إنه لشرف لنا أن نلعب معه طول هذه السنوات".

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وأشار لاعب برشلونة إلى ضرورة أن يحصل راموس على التقدير والإحترام الذي يستحقه بكل تأكيد، خاصة بعدما تمكن من قيادة منتخب بلاده إلى تحقيق إنجازات كبيرة في السنوت الماضية.

يذكر أن سيرجيو راموس كان قد سجل هدف في مباراة إسبانيا الأخيرة ليصل بذلك إلى هدفه الدولي رقم 21 رفقة منتخب اللاروخا، ويصبح على بعد هدف واحد فقط من الوصول لإنجاز اللاعب الأرجنتيني دانييل ألبرتو باساريلا كأكثر مدافع تسجيلا للأهداف مع منتخب بلاده.

وتنتظر راموس عدة أمور هامة في مباراة إسبانيا وجزر الفارو المقبلة، والتي يأتي على رأسها وصوله للمباراة الـ167 في مسيرته مع منتخب إسبانيا، ليصبح على بعد 17 مباراة فقط من كسر رقم عميد لاعبي العالم أحمد حسن بـــــ 184 مباراة.