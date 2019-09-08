رياضة | رغم العرض المغري.. ريال مدريد يرفض رحيل توني كروس لعملاق إنجلترا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رغم العرض المغري.. ريال مدريد يرفض رحيل توني كروس لعملاق إنجلترا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
كشفت تققارير إسبانية، اليوم الأحد، أن نادب ريال مدريد الإسباني، قد رفض التخلي عن نجم خط وسط الفريق، الدولي الألماني، توني كروس، خلال فترة سوق الإنتقالات الصيفية المنصرمة مؤخرًا.وبحسب ما ذكرته صحيفة "أوكدياريو" الإسبانية، فإنه خلال هذا الصيف ريال مدريد رفض عرض بقيمة 75 مليون يورو مُقدم من مانشستر يونايتد الإنجليزي للتعاقد مع توني كروس.
وأوضحت الصحيفة أن سبب فشل الصفقة، أن الفرنسي زين الدين زيدان، مدرب الأبيض الملكي يعتبر توني كروس هو العنصر الأساسي في تشكيلته، أي أنه "لا يُمس" ولم يكن ريال مدريد منجهته مُستعد لبيعه بأي مبلغ.
ومن الجدير بالذكر أن توني كروس صاحب الـ29 عاماً انتقل الى ريال مدريد في 2014 قادماً من بايرن ميونيخ، وكان قد جدد عقده حتى عام 2023 ، وخاض مع النادي الأبيض 236 مباراة وسجل 14 هدفاً وصنع 59.