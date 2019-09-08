رياضة | رغم العرض المغري.. ريال مدريد يرفض رحيل توني كروس لعملاق إنجلترا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رغم العرض المغري.. ريال مدريد يرفض رحيل توني كروس لعملاق إنجلترا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تققارير إسبانية، اليوم الأحد، أن نادب ريال مدريد الإسباني، قد رفض التخلي عن نجم خط وسط الفريق، الدولي الألماني، توني كروس، خلال فترة سوق الإنتقالات الصيفية المنصرمة مؤخرًا.

وبحسب ما ذكرته صحيفة "أوكدياريو" الإسبانية، فإنه خلال هذا الصيف ريال مدريد رفض عرض بقيمة 75 مليون يورو مُقدم من مانشستر يونايتد الإنجليزي للتعاقد مع توني كروس.