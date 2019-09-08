شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة تكشف الموقف النهائي من مشاركة مبابي أمام ريال مدريد في دوري الأبطال والان مع التفاصيل

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، عن موقف مشاركة الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، أما ريال مدريد الأسباني، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وأضحت الصحيفة، أن إصابة مبابي في عضلة الفخذ الأيسر، ستمنعه من المشاركة في المبارة.

وأكدت الصحيفة أن غياب مبابي سيؤثر بشكل كبير على أداء الفريق أمام ريال، خاصة أنه يعد من أفضل المهاجمين في العالم خلال السنة الماضية.