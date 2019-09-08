اخبار الرياضه

صحيفة تكشف الموقف النهائي من مشاركة مبابي أمام ريال مدريد في دوري الأبطال

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة تكشف الموقف النهائي من مشاركة مبابي أمام في دوري الأبطال والان مع التفاصيل

كشفت صحيفة "ليكيب" الفرنسية، عن موقف مشاركة الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان، أما ريال مدريد الأسباني، ضمن مباريات الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وأضحت الصحيفة، أن إصابة مبابي في عضلة الفخذ الأيسر، ستمنعه من المشاركة في المبارة.

وأكدت الصحيفة أن غياب مبابي سيؤثر بشكل كبير على أداء الفريق أمام ريال، خاصة أنه يعد من أفضل المهاجمين في العالم خلال السنة الماضية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر صحيفة تكشف الموقف النهائي من مشاركة مبابي أمام ريال مدريد في دوري الأبطال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السعودية 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا