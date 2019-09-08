شكرا لقرائتكم خبر عن ماهو النادي الأكثر فوزاً بالبطولات في العالم؟ والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (القاهرة)

تصدر النادي الأهلي المصري قائمة الأندية الأكثر تتويجا في البطولات على مستوى العالم برصيد 118 بطولة.

واحتل الأهلي المعروف بنادي القرن الأفريقي صدارة الأندية الـ30 الأكثر تحقيقا للبطولات في العالم متفوقا على جميع الأندية العالمية، حيث حصد 41 لقباً في بطولة الدوري المصري، و36 لقباً في بطولة كأس مصر و10 ألقاب في بطولة السوبر المحلي و19 لقباً على الصعيد القاري، من بينها 8 ألقاب في دوري أبطال أفريقيا وسوبر أفريقي وألقاب في أبطال الكؤوس الأفريقية، ولقب واحد في بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وجاء فريق جلاسجو رينجرز الأسكتلندي بالمركز الثاني برصيد 115 بطولة، بينما احتل فريق ناسيونال من أورجواي المركز الثالث برصيد 113 لقباً، وجاء مواطنه بينارول رابعاً برصيد 108 ألقاب، ونادي سيلتك الأسكتلندي خامساً برصيد 105 ألقاب، فيما احتل نادي برشلونة الإسباني المركز السادس برصيد 91 لقباً، وريال مدريد المركز السابع برصيد 90 لقباً، ثم بنفيكا البرتغالي المركز الثامن برصيد 82 لقباً، وأوليمباكوس اليوناني المركز التاسع برصيد 75 بطولة، واحتل بورتو المركز العاشر في القائمة برصيد 74 بطولة.